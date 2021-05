Golferin Masson verpasst zweiten Toursieg

Masson Neunte in Thailand © AFP/GETTY IMAGES/SID/MICHAEL REAVES

Die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson hat ihren zweiten Sieg auf der US-Tour der Profigolferinnen verpasst. Die 31-Jährige aus Gladbeck, die vor der Schlussrunde des Turniers in Chonburi/Thailand den zweiten Platz belegt hatte, spielte am Sonntag eine 71er-Runde und rutschte mit insgesamt 270 Schlägen auf den geteilten neunten Platz ab.

Masson hatte im September 2016 im kanadischen Cambridge/Ontario ihren ersten Triumph auf der stärksten Frauen-Tour der Welt gefeiert. Sie will sich mit guten Leistungen für einen Platz im europäischen Solheim-Cup-Team empfehlen, das Anfang September in Toledo/Ohio seinen Titel gegen Gastgeber USA erfolgreichen verteidigen will.