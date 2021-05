2. Bundesliga: Bochum - Regensburg 5:1, Aue - Paderborn 3:8, Heidenheim - Sandhausen 2:1

Was für ein unglaubliches Torfestival in Aue! Trotz einer Blitzführung zum 2:0 gingen die Gastgeber gegen den SC Paderborn am Ende mit 3:8 unter. Unterdessen darf der VfL Bochum immer mehr vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Im dritten Spiel des Sonntags gelang dem 1. FC Heidenheim ein 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen.