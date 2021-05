FC Bayern: Hasan Salihamidzic macht nächste Titel-Ansage

Hasan Salihamidzic meldet sich nach dem neunten Bayern-Meistertitel in Folge bei SPORT1 zu Wort - und macht bereits eine Ansage für den historischen Zehnerpack.

Mit schnellen Schritten und frisch umgezogen hat es Hasan Salihamidzic am Samstagabend um 21.29 Uhr zu den Bayern-Bossen in die Loge von Präsident Uli Hoeneß gezogen.

"Belohnung für alle Mitarbeiter des FC Bayern"

Im Gespräch mit SPORT1 ordnet Salihamidzic die 31. Meisterschaft der Vereinsgeschichte ein: "Die Mannschaft hat sich für die hervorragenden Leistungen belohnt. Es ist die neunte Meisterschaft in Folge. Das ist eine großartige Leistung der Trainer, der Mannschaft und des ganzen Klubs. Dafür arbeiten wir. Es ist die Belohnung für alle Mitarbeiter des FC Bayern."

Salihamidzic ist stolz, aber noch nicht satt! Für ihn war es bereits der vierte Meistertitel in Folge, nachdem er 2017 Sportdirektor wurde. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Mit der Mannschaft und Bald-Trainer Julian Nagelsmann hat er bereits die zehnte Serien-Meisterschaft im Blick. Bislang gibt es mit dem BFC Dynamo erst eine deutsche Mannschaft, die zehn Meistertitel in Folge (DDR-Meister von 1979 bis 1988) gewinnen konnte. (BERICHT: Serienmeister - hier irren sich die Bayern)

Salihamidzic: "Solche Titel sind ganz wichtig"

"Solche Titel sind ganz wichtig für uns, denn sie machen uns hungrig für mehr", sagt Salihamidzic: "Sie pushen uns, noch härter an uns zu arbeiten."

Auch SPORT1 -Experte Marcel Reif denkt bereits an den nächsten Titel der Münchner in der Bundesliga und kürt den Klub im CHECK24 Doppelpass quasi zum Meister 2022. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)

"Sie haben mehr Qualität und einen Weltklasse-Kader. Die anderen sind gut und manchmal auch richtig gut, wenn sie am Limit spielen. Wenn die Bayern am Limit spielen, dann sind sie dieser Liga entwachsen", sagte er.

Basler: Bayern-Konkurrenten "versagen die Nerven"

"Wenn sie man ein Spiel verlieren, dann brennt in München der Ofen. Du kannst wie Leipzig mal gegen die Bayern gewinnen. Bayern gewinnt aber dann gegen Dortmund und Leipzig verliert gegen Dortmund. Es liegt nicht nur an den Bayern, die anderen bringen es aber einfach nicht zu Ende und die Bayern sind am Ende da. Den Gegnern versagen die Nerven und daher wird im nächsten Jahr die 10 auf dem Trikot stehen."