Doppelpass: Warum der FC Bayern auch nächstes Jahr Meister wird

Durch die 2:3-Niederlage von RB Leipzig bei Borussia Dortmund standen die Münchner vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach bereits als Meister fest. Mit der 6:0-Gala am Abend krönte die Elf von Hansi Flick seine Saison dann endgültig. (BERICHT: Bayern im Torrausch! Lewandowski kratzt am Müller-Rekord)

Reif: Bayern ist "der Liga entwachsen"

"Sie haben mehr Qualität und einen Weltklasse-Kader. Guck dir das Tor von Lewandowski an. Er ist der beste Mittelstürmer der Welt. Die anderen sind gut und manchmal auch richtig gut, wenn sie am Limit spielen. Wenn die Bayern am Limit spielen, dann sind sie dieser Liga entwachsen", erklärte SPORT1 -Experte Marcel Reif. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Meyer: "Egal ob Bayern oder BVB Meister wird"

"Ich ende bei meinen Überlegungen immer wieder bei dem Punkt, dass die Bayern eine finanzielle Lage haben und mit unseren Bedingungen solch eine Rolle spielen, da kann ganz Deutschland froh sein, dass wir so eine Mannschaft haben. Mir in Gladbach ist egal, ob Bayern oder Dortmund Meister wird", führte der Ex-Coach aus.

"Wenn sie man ein Spiel verlieren, dann brennt in München der Ofen. Du kannst wie Leipzig mal gegen die Bayern gewinnen. Bayern gewinnt aber dann gegen Dortmund und Leipzig verliert gegen Dortmund. Es liegt nicht nur an den Bayern, die anderen bringen es aber einfach nicht zu Ende und die Bayern sind am Ende da. Den Gegnern versagen die Nerven und daher wird im nächsten Jahr die 10 auf dem Trikot stehen", sprach der Ex-Nationalspieler die Mentalität an.