Zwei Hockey-Olympiasieger aus Indien sterben an Corona

Neu Delhi (SID) - Zwei Hockey-Olympiasieger aus Indien sind am Samstag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Wie die Familien von Ravindra Pal Singh (60) und Maharaj Krishan Kaushik (66) mitteilten, verstarben die beiden Goldmedaillengewinner von Moskau 1980 nur wenige Stunden nacheinander. Beide lagen in Krankenhäusern an Beatmungsgeräten.