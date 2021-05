Formel 1: Ex-Fahrer Carlos Reutemann mit Darmblutung im Krankenhaus

In den Tagen zuvor habe sich der 79-Jährige in einem Sanatorium aufgehalten, ehe sich sein Zustand verschlechtert habe, teilte der Leiter des Sanatoriums, Sebastian del Pazo, mit. Am Samstag wurde Reutemann deshalb in eine Klinik in Rosario nördlich von Buenos Aires verlegt. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)