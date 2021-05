FC Bayern: Hansi Flick erklärt Alleingang gegen Wolfsburg

Flick: Bayern-Mannschaft wollte wissen, wie es weitergeht

"An den Tagen hatte ich es am Donnerstag dem Verein gesagt. Dann gab es so eine Entwicklung, es war wirklich so ein Flurfunk, wie ich es gesagt hatte. Nach dem Spiel sagte David Alaba zu mir: 'Trainer, die Mannschaft fragt schon, wie es bei dir aussieht?' Dann habe ich mit meinem Trainerteam gesprochen und beschlossen, dass ich es der Mannschaft sagen will, weil sie es von mir erfahren sollte", erklärte Flick seinen Alleingang nur der Bild am Sonntag.