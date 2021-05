FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge bedankt sich bei Hansi Flick

Anzeige

F. Plettenberg

Sieben Titel in 17 Monate: Karl-Heinz Rummenigge hat Hansi Flick für die außergewöhnlichen Erfolge gedankt. Nach dem Gladbach-Spiel stieß er mit dem Trainer an.

Die beiden verstehen sich!

Hansi Flick hatte sich am Samstagabend, nach dem Gewinn seines zweiten Meistertitels mit dem FC Bayern, kurz in sein Trainerbüro in den Katakomben der Allianz Arena verabschiedet. Alleine war er dort aber nicht, wie er verriet: "Ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge angestoßen. Er kam runter in meine Trainerkabine." (Hier geht's zum Party-Protokoll)

Der Vorstandsboss machte sich nach dem Abpfiff auf den langen Weg herab von seinem Logen-Platz, hin zu Flick.

"Ich bin mit zwei Gläsern von oben nach unten, wollte mit ihm anstoßen und mich bei ihm für diese tolle Zeit bedanken", verrät Rummenigge im Gespräch mit SPORT1.

Der Vorstandsboss weiter: "Wenn man sieben Titel in 17 Monaten gewinnt, dann ist das auch für mich etwas Außergewöhnliches. Ich habe viel Freude hier mit ihm gehabt, hatte vorher auch schon einige Titel gewinnen dürfen. Aber die Zeit mit ihm war sehr intensiv und positiv. Ich habe sie sehr genossen. Daher wollte ich mich bedanken."

Rummenigge bringt Schampus mit

Tolle Geste von Rummenigge, Freude bei Flick!

Was es zu trinken gab, wurde der scheidende Bayern-Trainer gefragt: "Wenn man wirklich was zu feiern hat, mit was stoßen Sie an?", fragte Flick mit einem Augenzwinkern zurück. Nach SPORT1-Informationen brachte Rummenigge Schampus mit. Denn auf Flick und die Mannschaft war der Vorstandsboss nach der neunten Meisterschaft in Folge mächtig stolz.

"Wir haben jetzt wieder zehn Punkte Vorsprung. Es ist der Beweis: Wir haben eine tolle Mannschaft, mit einem tollen Charakter, einem unglaublichen Siegeswillen. Wir waren ja zwischenzeitlich nicht so dramatisch von Leipzig entfernt. Oder auch von Wolfsburg”, sagt Rummenigge: "Wenn es drauf ankommt, ist diese Mannschaft auf den Punkt unglaublich konzentriert. Sie weiß, was dann von ihr erwartet wird und gewinnt dann auch."