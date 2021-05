Karl-Heinz Rummenigge über Hansi Flick und die Nationalmannschaft

"Hansi wäre der perfekte Trainer für die Nationalmannschaft. Man darf nur nicht vergessen: Hansi hat in 17 Monaten sieben Titel gewonnen. Er ist nicht nur beim DFB gefragt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele europäische Klubs an ihm Interesse haben", warnt Rummenigge im Gespräch mit SPORT1 .

"Man hat immer den Eindruck, dass sie auf irgendwas warten"

Der 65 Jahre alte Vorstandsboss ist auch deshalb irritiert, weil die Bayern Flick keine Steine in den Weg legen und dem DFB sogar in Sachen Kompensations-Zahlung deutlich entgegengekommen sind. Denn im Raum stehen bislang lediglich Einnahmen aus einem möglichen Testspiel zwischen der Nationalmannschaft und dem FC Bayern.

Nach SPORT1-Informationen möchte Bierhoff gerne noch vor dem EM-Start am 11. Juni für Klarheit sorgen und den neuen Bundestrainer präsentieren. Flick bei Sky: "Ich habe überhaupt keinen Druck, ich kann nach dem 22. Mai schön in den Urlaub gehen und alles andere kommt dann so, wie es kommen soll. Ich habe Lust, weiter Trainer zu sein und Lust, mit einer Mannschaft oder auch einen Verband zu arbeiten, die in der Lage ist, Titel zu gewinnen."