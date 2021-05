Boxen: Canelo Alvarez schlägt Billy Joe Saunders durch technischen K.o.

Vor einer Rekordkulisse bezwingt Saul "Canelo" Alvarez in Dallas den Briten Billy Joe Saunders. Der muss mit einer üblen Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der mexikanische Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez hat sich vor exakt 73.126 Zuschauern in Dallas den WM-Titel der WBO im Supermittelgewicht gesichert. Alvarez besiegte im AT&T Stadium den Briten Billy Joe Saunders durch technischen K.o. und verteidigte damit auch seine Gürtel der Verbände WMC und WBA.

"Ich wusste, dass das Ende sein würde. Ich glaube, ich habe ihm die Wange gebrochen und wusste, dass er nicht mehr aus der Ecke kommen würde.", sagte Alvarez im Interview nach dem Kampf. "Es ist schwer zu beschreiben, was ich gerade fühle. Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Wir mussten so lange ohne Fans auskommen."

Zuschauer ohne Abstand und Masken

Diesmal strömten die Zuschauer in Scharen ins Football-Stadion der Dallas Cowboys. So viele waren es in den USA bei einer Sportveranstaltung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch nie.