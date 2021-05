Jung-Nationalspielerin Anyomi als DJK-Newcomerin geehrt

Anyomi hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Einzug der zum DJK-Verband gehörenden Essenerinnen ins DFB-Pokalfinale der Frauen. Erst im vergangenen Februar feierte die Stürmerin ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, nachdem Anyomi in den vergangenen Jahren bereits über 50 Einsätze in den Nachwuchs-Auswahlen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) absolviert hatte.