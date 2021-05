FC Bayern: Party-Protokoll nach Meisterschaft - wem Alaba ein Bussi gab

Alaba verteilt Bussi - Feuerwerk an Allianz Arena

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Choupo-Motings Outfit im Fokus - Flick stößt mit Boss an

20:25 Uhr: Die Mannschaft trifft sich am Mittelkreis, Müller ruft: "Kommt, einmal in die Kamera lächeln." Sekunden später gibt es den tanzenden Jubelkreis, die Mannschaft singt "Campeones", das spanische Wort für "Meister". Als die ersten Spieler in die Kabine gehen, jubeln ihnen die Bosse von der Tribüne zu. Nach Abpfiff geht die Meister-Feier in der Kabine weiter und Flick empfängt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Der Erfolgs-Trainer verrät auf der Pressekonferenz gut gelaunt: "Ich habe mit ihm angestoßen. Er kam in meine Trainerkabine runter. Die Spieler habe ich aber gehört. Sie waren nicht ganz so erfreut darüber, dass wir morgen Früh trainieren. Aber so ist es halt. Vielleicht treffe ich im Laufe des Abends eine andere Entscheidung." Flick und Rummenigge trinken ein verdientes Glas Schampus. Von seinem Büro aus hat Flick übrigens den Dortmund-Sieg gegen Leipzig verfolgt, wodurch die Bayern bereits vor Anpfiff Meister wurden.