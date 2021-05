DFB-Vizepräsident Koch lehnt Rücktritt ab

Der umstrittene DFB-Vizepräsident Rainer Koch lehnt einen Rücktritt ab. "Es geht jetzt nicht darum, einen Kopf nach dem anderen rollen zu lassen", sagte Koch im ZDF-Sportstudio, "sondern jeder muss sich in seinem Bereich entsprechend aufstellen, dann müssen wir uns wechselseitig respektieren und vor allem anerkennen, worum es für Fußball-Deutschland jetzt geht."

Koch ist seit Monaten in einen Machtkampf an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Präsident Fritz Keller verwickelt. Unter anderem geht es um einen undurchsichtigen und hochdotierten Vertrag mit dem Kommunikationsberater Kurt Diekmann aus dem Jahr 2019. Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge sollen diesen Vertrag auf den Weg gebracht haben.

Außerdem war der Streit zwischen Koch und Christian Seifert, dem Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), eskaliert. Man löse "offenkundigen Probleme" des DFB "nicht durch den Aufbau imaginärer Feindbilder und abenteuerlicher Verschwörungstheorien, sondern durch seit Langem überfällige strukturelle und personelle Reformen", hieß es in einem Brief Seiferts an Koch, der dem DFL-Chef unter anderem "verbale Ausfälle" und "frei erfundene" Anschuldigungen vorwarf.