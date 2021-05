BVB: Jadon Sancho zaubert wie Ronaldinho und hält Haaland-Versprechen ein

Jadon Sancho schießt den BVB gegen Leipzig auf einen CL-Platz - und hält ein Versprechen an Erling Haaland ein. Sein entscheidendes Tor erinnert an Vorbild Ronaldinho.

Sancho erzählte hinterher am ESPN-Mikrofon: "Erling kam auf mich zu und wollte mit mir feiern. Er hat mich angeschrien: 'Come on, come on!' Ich habe ihm gesagt: 'Erling, wir haben noch einen Job zu tun: Den Pokal holen.' Wir pushen uns gegenseitig bis ans Limit." (DFB-Pokal: RB Leipzig - Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)