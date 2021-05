Bundesliga-Barometer: Fans trauen Nagelsmann keine neue Bayern-Ära zu

In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer erklärten zwischen knapp zwei Dritteln bis Dreiviertel der insgesamt 5165 Befragten, ihr Interesse an ihrem Lieblingsverein (75 Prozent), an Spielen ihres Vereins (72,7 %) und an der Bundesliga grundsätzlich (60,9 %) habe sich durch Corona nicht wesentlich verändert.