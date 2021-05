Eishockey, WM 2021: Tim Stützle wohl nicht für Deutschland

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm muss bei der WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni) aller Voraussicht nach auf den NHL-Jungstar Tim Stützle verzichten. ( Eishockey-WM: Spielplan und Ergebnisse )

"Es sieht wohl so aus, dass er uns nicht zur Verfügung steht", sagte Söderholm am Samstag nach dem 2:0-Sieg im letzten Testspiel gegen Belarus in Nürnberg: "Ich bin sehr skeptisch, dass Tim die WM spielt."