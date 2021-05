Formel 1: Verstappen fehlt Hilfe bei Red Bull - Sergio Pérez unter Druck

Angesprochen auf die Gerüchte rund um einen Fahrertausch von Valtteri Bottas und George Russell bei Mercedes, konnte sich der Finne Anfang des Renn-Wochenendes in Barcelona eine Spitze in Richtung Red Bull nicht verkneifen .

"Ich weiß, dass ich nicht mitten in der Saison ersetzt werde. Wir tun so etwas als Team einfach nicht. Ich habe einen Vertrag für dieses Jahr - und es gibt nur ein Team in der Formel 1, das so etwas macht. Das sind nicht wir", sagte der Mercedes-Pilot.