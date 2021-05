Flick Bundestrainer? Bayern-Boss Rummenigge warnt DFB: "Flick nachgefragter Trainer"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat dem DFB zu schnellem Handeln in der Causa Hansi Flick geraten - wenn man ihn als Bundestrainer will, müsse man Gas geben.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu schnellem Handeln in der Causa Hansi Flick geraten. "Hansi ist in Fußball-Europa ein sehr nachgefragter Trainer. Es wäre ein Drama, wenn er ins Ausland oder sonstwohin gehen und nicht beim DFB landen würde", sagte Rummenigge am Samstag bei Sky und fügte an: "Hansi würde perfekt zum DFB passen."