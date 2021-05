Manchester City: Sergio Agüero blamiert sich mit Arroganz-Elfmeter

Bei der 1:2 Niederlage von Manchester City gegen den FC Chelsea bekamen die Citizens in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Foul an Gabriel Jesus einen Elfmeter zugesprochen.

Fans können es nicht fassen

Agüero lief locker an – allzu locker, und chippte den Ball viel zu lässig einfach in die Mitte. ( SERVICE: Tabelle der Premier League )

Die Fans in den sozialen Netzwerken konnten nicht glauben, was sie gerade eben sahen - und hielten mit ihrem Spott nicht hinterm Berg.

Arroganz-Elfmeter rächt sich

Umso bitterer: Am Ende war der misslungene Elfmeter durchaus spielentscheidend: Trotz Halbzeit-Führung setzte es für Manchester am Ende eine Niederlage: In der 63. Minute erzielte Hakim Zyech den Ausgleich, in der vierten Minute der Nachspielzeit machte Marcos Alonso den Chelsea-Sieg schließlich klar.