BVB-Kapitän Marco Reus im Saison-Endspurt immer besser in Form

Gut einen Monat ist es her, da schlenderte Marco Reus in Frankfurt sichtlich genervt vom Rasen .

In der Folge gewann das Team von Edin Terzic fünf Ligaspiele am Stück. Die längste Siegesserie der Schwarz-Gelben kommt zur richtigen Zeit, denn durch den 3:2-Sieg gegen RB Leipzig wahrten die Dortmunder ihre Chancen auf die Königsklasse. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Reus: "Wir sind da! Das ist sehr wichtig"

Reus ist der Mann für die wichtigen Tore

Für Reus war es schon der dritte Treffer in den vergangenen fünf Ligaspielen. In den zurückliegenden acht Pflichtspielen traf der 31-Jährige acht Mal. Zudem markiert der Offensivstar die wichtigen Tore: Alle sechs Ligatreffer der laufenden Saison waren Führungstreffer.

Nachdem Reus im vergangenen Jahr nach einem komplizierten Sehnenanriss im rechten Oberschenkel und mehreren Rückschlägen in der Reha insgesamt sieben Monate pausieren musste und deswegen auch fast die komplette Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit verpasste, kommt er nun pünktlich zur entscheidenden Phase immer besser in Form.

"Wenn die Mannschaft gut spielt, zieht das einen automatisch mit"

"Ich war sieben Monate raus, es war mir schon klar, dass ich nicht durch die Liga marschieren werde, sondern dass ich Zeit brauche", erklärte Reus: "In den letzten Wochen haben wir viele Spiele gehabt, das kam mir zugute, weil der Rhythmus wiedergekommen ist. Wenn die Mannschaft gut spielt, zieht das einen automatisch mit. Ich bin froh, dass ich so weit gehen kann. Und die Saison ist noch nicht vorbei, deswegen müssen wir weiter hart arbeiten."

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Am Donnerstag geht es in Berlin erneut gegen RB Leipzig (DFB-Pokal: RB Leipzig - Borussia Dortmund, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), für die Dortmunder geht es dabei um den fünften Triumph im DFB-Pokal. Eine Schwächephase wie in der zweiten Halbzeit will sich der BVB dann möglichst nicht mehr leisten.