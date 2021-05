Lothar Matthäus attackiert DFB-Bosse um Keller: "Haben unseren Fußball beschmutzt"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert ein großes Ausmisten beim DFB nach Nazi-Eklat und Machtkämpfen. Nicht nur Keller und Curtius seien schuld am Gegeneinander.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat angesichts der Schlammschlacht in der DFB-Spitze die Bosse um Präsident Fritz Keller, Generalsekretär Friedrich Curtius, Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osnabrügge abgewatscht.

"Sie haben den Fußball beschmutzt", giftete Matthäus am Samstag auf Sky gegen den DFB: "Nicht nur wegen der Ergebnisse, mit der Mannschaft - das kann passieren. Das ist uns früher auch passiert. Aber diese Einigkeit, die früher beim DFB da war, die ist jetzt nicht mehr da. Es ist nur noch ein Gegeneinander, kein Miteinander." ( HINTERGRUND: Wer kann den DFB retten? )

Keller hatte den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten NS-Richter Roland Freisler verglichen. Nach dem von ihm ausgelösten Nazi-Eklat ist der 64-Jährige in der Wahrnehmung vieler Beobachter und Insider nicht mehr im Amt zu halten. ( KOMMENTAR: Kellers Zeit beim DFB ist vorbei! )

Der Präsident schloss einen Rücktritt aber aus, die Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erneuerten erst am Freitag ihre Rücktrittsaufforderung an den Verbandschef eindringlich und fordern parallel das DFB-Präsidium zur Amtsenthebung des 64-Jährigen auf.

Der CHECK24 Doppelpass mit Hans Meyer und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Matthäus fordert: Beim DFB "muss ausgemistet werden"

DFB-Präsident Fritz Keller kämpft um sein Amt

Keller kämpfte in den letzten Tagen um seinen Verbleib im Amt, er traf sich unter anderem am Donnerstag mit Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu einem Meinungsaustausch.