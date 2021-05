Formel 1, Barcelona: Mercedes-Boss Wolff reagiert auf Red-Bull-Abwerbungen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will diese Abgänge aber nicht zu hoch hängen. "Die werden direkt abgezogen. Und die können teilweise nicht vor Ende 2023 zur neuen Company wechseln, zu Red Bull – also eine ziemlich lange Zeit", sagte der Österreicher bei Sky vor dem Qualifying in Barcelona.(Formel 1: Der Große Preis von Barcelona am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)