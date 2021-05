Alexander Zverev nach Sieg gegen Dominic Thiem im Finale von Madrid

Im Endspiel kämpft der 24-Jährige am Sonntag gegen Casper Ruud (Norwegen) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 8), zwei nach seiner Einschätzung "sehr gute Sandplatzspieler", um seinen zweiten Sieg in der spanischen Hauptstadt. 2018 hatte er Thiem im Endspiel geschlagen.

Zverev gelingt Revanche für US-Open-Finale

Bei 28 Grad Celsius und unangenehmem Wind hielt Zverev die Ballwechsel kurz, Thiem hingegen hatte einige Probleme. Schon das zweite Aufschlagspiel ging an Zverev, der sich trotz mancher Diskussionen mit dem Stuhlschiedsrichter und Sand in seinen Augen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Er servierte im ersten Durchgang zwei Asse und leistete sich - noch wichtiger für ihn - keinen Doppelfehler. Nach 42 Minuten gehörte Durchgang eins ihm. ( Die ATP-Weltrangliste )

Zverev vor French Open gut in Form

Die deutsche Nummer eins scheint rechtzeitig vor dem Grand-Slam-Turnier in Roland Garros (30. Mai bis 13. Juni) in Form zu kommen. Dieser Eindruck war in der Vorwoche noch nicht entstanden, in München war Zverev bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Beim mit 2,6 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt überzeugt Zverev nun durchweg mit gutem Tennis, noch kein Spieler konnte ihm einen Satz abnehmen.