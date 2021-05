Taekwondo: Brandl verpasst Olympia-Qualifikation

Die deutschen Taekwondo-Kämpfer sind beim europäischen Olympia-Qualifikationsturnier in Sofia leer ausgegangen. Neben den am Freitag gescheiterten Tahir Gülec (Nürnberg) und Ela Aydin (Dachau) verpasste am Samstag auch Lorena Brandl (Pförring) das Finale und somit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).