FC Bayern Meister, Polizei mit Vermisstenmeldung nach Konkurrenz BVB und Leipzig

Frecher Tweet der Polizei München: Zur neunten Meisterschaft des FC Bayern in Serie geben die Gesetzeshüter eine Vermisstenmeldung heraus - nach der Konkurrenz.

Mit einem Augenzwinkern gab die Polizei München deshalb via Twitter eine Vermisstenmeldung heraus. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

"Seit ca. 9 Jahren wird aus der Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den FC Bayern oder jede Polizeidienststelle", schrieb die Polizei und postete dazu das Bild einer "Vermisstenfahndung nach der Konkurrenz".

Polizei gratuliert FC Bayern - und warnt Fans

Die Beamten schlossen daran noch ihren Glückwunsch an den Rekordmeister an, der seinen neunten nationalen Titel in Serie und den 31. insgesamt feierte.