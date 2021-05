Ein Pünktchen Hoffnung: Werder erkämpft sich Remis gegen Leverkusen

Schon wieder kein Sieg, aber immerhin ein Pünktchen Hoffnung: Werder Bremen hat sich im Ringen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ein 0:0 gegen Bayer Leverkusen erkämpft. Damit verhinderten die zwar leidenschaftlich kämpfenden, aber insgesamt harmlosen Hanseaten immerhin die achte Bundesliga-Pleite in Serie - ein Unentschieden ist in der prekären Lage der Bremer aber eigentlich zu wenig. In der 90. Minute sah Werders Eren Dinkci die Rote Karte.