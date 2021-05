Leichtathletik: Mihambo mit starkem Auftakt in Olympia-Saison

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre Sprint-Ambitionen bei ihrem Auftakt in die Olympia-Saison unterstrichen. Deutschlands Sportlerin des Jahres präsentierte sich am Samstag beim 30. Internationalen Läufermeeting im schwäbischen Pliezhausen in starker Form und gewann das Rennen über die nichtolympische 150-m-Distanz.

Vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig (5./6. Juni) wird Mihambo am 21. Mai beim Meeting in Dessau antreten. Bei dem hochkarätig besetzten Event werden neben Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter und der früheren Hürden-Europameisterin Cindy Roleder zahlreiche weitere Top-Athleten an den Start gehen.