Formel 1: Hamilton holt 100. Pole Position seiner Karriere

Weltmeister Lewis Hamilton hat in Barcelona den nächsten Meilenstein seiner Formel-1-Karriere erreicht. Der Brite im Mercedes eroberte am Samstag zum 100. Mal die Pole Position und geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). Hamilton verwies seinen Titelrivalen Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull auf den zweiten Platz, Dritter wurde Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes.