FC Bayern: So reagiert Julian Nagelsmann auf Flick-Nachricht

Noch-Bayern-Trainer Hansi Flick schreibt seinem Nachfolger Julian Nagelsmann eine Nachricht und gratuliert ihm. Nagelsmann erklärt nun, was er geantwortet hat.

"Ich habe mich erstmal bedankt für die Glückwünsche und gesagt, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen mal telefonieren. Und wenn er dann verkündet, was er in Zukunft macht, wird er von mir auch Glückwünsche bekommen für den nächsten Schritt - wie auch immer der dann aussieht", sagte Nagelsmann bei Sky.