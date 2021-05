DEL: Eisbären Berlin sind Jubiläumsmeister - Kapitän Frank Hördler jubelt

Frank Hördler paffte die Meisterzigarre und genoss inmitten der goldenen Konfettischnipsel auf dem Eis den Rekordtitel in vollen Zügen - auch wenn die Ränge in der riesigen Arena leer waren und die Eisbären Berlin den historischen Moment alleine feiern mussten.

Zum achten Mal hatte der Ex-Nationalspieler den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewinnen - genauso oft wie dies Bastian Schweinsteiger in der Fußball-Bundesliga für die Bayern gelang.

Und das ausgerechnet nach dem finalen Finale um die 100. deutsche Meisterschaft. Ausgerechnet am Ende einer besonderen Saison, die wegen der Corona-Pandemie lange unsicher war und dann mit Geisterspielen in einem Wahnsinnstempo durchgepeitscht wurde.

"Die Mannschaft hat sich immer zusammengerauft"

"Es ist ein straffes Programm gewesen", gab der Silbermedaillengewinner von 2018 zu - nach insgesamt 47 Spielen in 140 Tagen und zuletzt 23 in 47. Für den größten Stress hatten die Eisbären am Ende in den kürzesten Playoffs seit 1982 selbst gesorgt. In jeder Runde verlor der Hauptrundensieger der Nordgruppe das Auftaktspiel in eigener Halle, um sich dann mit zwei Siegen mühsam, aber eindrucksvoll zurückzukämpfen.