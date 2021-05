Verstappen im dritten Training vor Hamilton

Herausforderer Max Verstappen hat die Generalprobe für das Qualifying zum Großen Preis von Spanien in Barcelona für sich entschieden.

Herausforderer Max Verstappen hat die Generalprobe für das Qualifying zum Großen Preis von Spanien in Barcelona für sich entschieden. Der Red-Bull-Pilot fuhr im dritten Training am Samstag in 1:17,835 Minuten die Bestzeit und war dabei 0,235 Sekunden schneller der zweitplatzierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Gut präsentierten sich Charles Leclerc (+0,473) und Carlos Sainz (+0,575) auf den Plätzen drei und vier im Ferrari.