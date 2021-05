Bundesliga: Hertha BSC, Bielefeld, Köln, Mainz live im TV, Stream und Ticker

Köln, Mainz, Hertha, Bielefeld: Gleich vier Abstiegskandidaten sind am Sonntag in der Fußball-Bundesliga im Einsatz.

Friedhelm Funkel will "nicht nach links oder rechts schauen", Pal Dardai setzt weiter auf seine Intuition, und Bo Svensson lässt sich von der vermeintlich guten Ausgangslage nicht täuschen: Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wollen die Trainer vorangehen - am Sonntag sind sie alle gefordert.