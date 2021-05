Formel 3: Schumacher verpasst Top 10 beim Saisonstart

David Schumacher wurde Elfter in Barcelona © AFP/SID/JOSEP LAGO

David Schumacher hat zum Auftakt der Formel-3-Saison seine erste Top-10-Platzierung in der Nachwuchsserie knapp verpasst.

Im ersten Rennen in Barcelona fiel der jüngere Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher am Samstag von Startplatz vier auf den elften Platz zurück. Der Sieg ging an den Russen Alexander Smoljar (ART).