Anti-Olympia-Petition: Schon über 200.000 Unterschriften

Bereits an den ersten beiden Tagen unterzeichneten 223.000 Japaner die am Mittwoch gestartete Kampagne "Stop Tokyo Olympics". Die Petition ist an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach gerichtet. Sie hat angesichts der in Japan äußerst angespannten Coronalage die Absage der Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August zum Ziel.