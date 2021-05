Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 6:0, Lewandowski jagt Rekord

Mit einem wahren Tor-Feuerwerk hat der FC Bayern seinen neunten Meistertitel in Serie gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick fertigte angeführt von Dreierpacker Robert Lewandowski Borussia Mönchengladbach mit 6:0 (4:0) ab. Schon vor dem Anpfiff stand der insgesamt 31. Meistertitel der Klubgeschichte fest, da Bayerns Verfolger RB Leipzig am Nachmittag mit 2:3 (0:1) bei Borussia Dortmund verloren hatte.

Bayern-Trainer Flick schwärmt: "Eines Meisters würdig"

"Für uns war wichtig, dass wir auf dem Platz zeigen, dass wir der deutsche Meister sind", sagte Lewandowski bei Sky . "Das war ein klasse Spiel, ein Wahnsinns-Spiel. Wir haben von der ersten Minute an wirklich super gespielt und viele Tore geschossen." Die übliche Weißbierdusche fiel den Corona-Regeln zum Opfer. Dafür streiften sich die Bayern-Stars rote Meister-Shirts mit einer weißen 9 auf der Brust über und bejubelten mit "Campeones"-Sprechchören ihren Triumph.

"Es war heute eines Meisters würdig", sagte der scheidende Bayern-Trainer Flick. "Das war ganz hohes Niveau, was unsere Mannschaft gezeigt hat. Natürlich hat sich jeder ein bisschen gefreut, aber wir sind absolut fokussiert auf dieses Spiel, zu 100 Prozent. Wir wollen abliefern, das ist die Mentalität dieser Mannschaft. Es war ein Genuss, mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen."

Lewandowski jagt Müller-Rekord

Toptorjäger Lewandowski markierte dabei seinen 201. Bundesliga-Treffer für die Bayern, diese Schallmauer durchbrach in der Liga zuvor für einen Klub nur einer: Gerd Müller. Und auch Müllers "ewiger" Rekord von 40. Saisontoren aus der Spielzeit 1971/72 wackelt bedenklich. Mit seinen Saisontoren 37, 38 und 39 fehlt Lewandowski jetzt nur noch ein Tor bis zur magischen Marke des Bayern-Idols. "Ich gebe weiter Gas", versprach der Pole.

Goretzka muss wieder raus - Nianzou fliegt

Marco Roses Gladbacher kassierten im Kampf um den Europapokal einen empfindlichen Dämpfer. Ein 0:6 hatte die Borussia zuletzt am 4. Dezember 2004 bei Hertha BSC kassiert. (Tabelle der Bundesliga)

"Neunmal in Folge Meister, das ist schon verrückt. Und ich war jedesmal dabei. Dafür bin ich sehr dankbar", sagte Müller und fügte an: "Wenn du als kleiner Junge losziehst, denkst du nicht, dass du beim FC Bayern mal in der ersten Mannschaft spielst. Da bist du froh, wenn du Tickets fürs Stadion kriegst."