Super League: Real Madrid, Barcelona und Juventus antworten der UEFA

In einem gemeinsamen Statement haben Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin am Samstag erklärt, dass sie nicht klein beigeben wollen - im Gegenteil.

Real und Co. kommentierten dies in ihrem Gegenschlag so: "Die Gründungsklubs haben gelitten und leiden noch immer unter dem inakzeptablen Druck von Dritten." Die Sprache ist von "Drohungen und Beleidigungen". Damit habe man sie an ihrer Pflicht gehindert, Lösungen für das fußballerische Ökosystem zu präsentieren.