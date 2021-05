Bundesliga: VfL Wolfsburg - Union Berlin 3:0

Union, vor dem Spieltag mit 46 Punkten guter Achter, wird im Endspurt derweil hart um die Chance auf den Europapokal kämpfen müssen. Der Tabellensiebte zieht bekanntlich in die neue Conference League ein, aber nach der Nullrunde in Wolfsburg muss das Team von Trainer Urs Fischer darum wohl bis zum Ende bangen.

Josip Brekalo mit Traumtor

In Wolfsburg gaben am Samstag die Gastgeber schnell das Tempo vor. Glasners Mannschaft wurde zu Beginn von Union zum Großteil der Ball überlassen, mit dem der VfL starke Kombinationen aufzog. In einer ersten Annäherung scheiterte Paulo Otavio (2.) früh an Union-Torwart Andreas Luthe, zehn Minuten später schlug Brekalo zu. Eine flache Hereingabe von Nationalspieler Ridle Baku schlenzte der Kroate wunderschön aus 18 Metern ins Eck.