Bundesliga: TSG Hoffenheim - Schalke 04 4:2, S04 fällt auseinander

Schalke 04 hat auf seiner Abschiedstournee in der Bundesliga einmal mehr einen üblen Einbruch erlebt.

Der Ex-Hoffenheimer Mark Uth (12. Minute) und Winter-Neuzugang Shkodran Mustafi (42.) mit seinem ersten Tor überhaupt in der Bundesliga hatten die Königsblauen vor der Pause komfortabel in Front gebracht. Allerdings brach Schalke in der 2. Halbzeit komplett auseinander. (Tabelle der Bundesliga)