Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:2 - Sancho trifft doppelt

Borussia Dortmund bleibt im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Erfolgsspur. Jadon Sancho wird zum Matchwinner. RB Leipzigs Meistertraum platzt endgültig.

Borussia Dortmund hat im Rennen um die Champions-League-Plätze das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Der BVB setzte sich in einem packenden Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig dank eines späten Treffers von Sancho mit 3:2 (1:0) durch und eroberte vorerst Platz vier. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB macht Bayern zum Meister

Julian Nagelsmann muss indes mit den Leipzigern seine leisen Hoffnungen auf den Meistertitel endgültig begraben. Durch die RB-Niederlage steht fest: Dem FC Bayern ist die neunte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen . (Tabelle der Bundesliga)

Bei den Dortmundern war die Freude nach dem wichtigen Dreier riesig. "Wir sind weiter dabei im Kampf um die Champions League. Es ist das Ergebnis, das wir uns erhofft haben. Es war ein turbulentes Spiel. Wir haben nach dem 2:0 unseren Spielfluss verloren und die Kontrolle abgegeben. Am Ende sind wir nochmal glücklich zurückgekommen durch ein überragendes Tor", schwärmte Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc von Sanchos Siegtor (87.). "Das war Fußball vom feinsten. Rapha (Guerreiro, Anm.d.Red.) legt quer zu Jadon, der eigentlich vorher noch Krämpfe hatte. Wir sind sehr glücklich. Jetzt geht es nach Berlin. Da wollen wir mit dem gleichen Ergebnis nach Hause fahren."

BVB-Kapitän Marco Reus brachte die Dortmunder in der Anfangsphase (7.) in Führung und untermauerte mit seinem fünften Tor in den vergangenen acht Pflichtspielen seine momentane Topform. Jadon Sancho baute den Vorsprung zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst aus (51.). Doch die Leipziger glichen durch Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) zwischenzeitlich aus, ehe Sancho nochmals zuschlug (87.). (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)