Alfons Hörmann, DOSB: Auch Hessen-Präsident geht auf Distanz

In der "Brief-Affäre" beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) um Präsident Alfons Hörmann wächst in den Landesportbünden (LSB) der Druck auf den Verbandschef. Nach der Rücktrittsforderung aus Nordrhein-Westfalen ging Hessens LSB-Präsident Rolf Müller auf maximale Distanz zu Hörmann.

Seit Donnerstag sorgt ein anonym versendeter und angeblich aus der DOSB-Belegschaft stammender Offener Brief mit expliziten Vorwürfen gegen Hörmann wegen mangelnder Führungsqualitäten für Aufregung im deutschen Sport. In dem Brief ist von fehlendem Respekt und Fairplay gegenüber Verbandsangestellten die Rede.

Moderate Töne aus Bayern

"Schon vor Wochen", bestätigte der NRW-Verband der Sportschau nach einer Präsidiumssitzung vom Freitagabend, "haben Mitarbeitende des DOSB uns gegenüber über Vorgänge berichtet, die sich vollständig und teilweise wortgleich mit dem decken, was im Rahmen eines anonym veröffentlichten offenen Briefes an Vorwürfen gegenüber Herrn Hörmann bekannt geworden ist. Darüber hinaus wurden uns die Vorgänge auch nach Erscheinen des Briefes von Mitarbeitenden des DOSB bestätigt", teilte der LSB mit: "Wir appellieren an die betroffenen Mitarbeitenden, sich an eine neutrale Beschwerdestelle zu wenden."