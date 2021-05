NBA: Dallas besiegt Clevelan, Doncic mit 5000. Punkt - Lakers verlieren gegen Portland

Luka Doncic erzielt beim Sieg seiner Dallas Mavericks in der NBA gegen die Cleveland Cavaliers einen ganz besonderen Punkt. Die Los Angeles Lakers verlieren erneut.

Doncic erneut bester Werfer der Mavs

Insgesamt steuerte Doncic 24 Zähler für den Sieg der Texaner bei und war damit bester Scorer. Zusätzlich gelangen dem 22-Jährigen auch acht Rebounds. Bei den Cavs kam Collin Sexton auf 27 Punkte. Isaiah Harstenstein steuerte für Cleveland in 13 Minuten zwei Zähler bei. Maxi Kleber kam bei den Mavs wegen einer Achillessehnenverletzung erneut nicht zum Einsatz. ( Alles Wichtige zur NBA )

Mit dem dritten Sieg in Serie - dem sechsten Sieg im siebten Spiel - haben die Mavericks weiter die besten Chancen auf Platz fünf der Western Conference. Zudem machten Doncic & Co. den Titel in der Southwest Division perfekt. Cleveland ist Vorletzter im Osten.