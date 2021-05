IOC-Vize Coates: "Kein Szenario für Absage oder Verlegung der Spiele"

Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees hat Zweifeln an den Sommerspielen in Tokio wegen der Corona-Pandemie erneut widersprochen.

Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat wachsenden Zweifeln an der Durchführung der Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) wegen der Corona-Pandemie einmal mehr nachdrücklich widersprochen. "Es gibt kein Szenario, in dem die Spiele noch abgesagt oder wieder verlegt werden könnten", sagte der australische IOC-Vizepräsident John Coates der französischen Nachrichtenagentur AFP am Rande der Vollversammlung seines nationalen Olympia-Komitees in Sydney.