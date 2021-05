Rick Zabel: "Radsport wird zum Lifestyle"

Rick Zabel hat die Auswirkungen des anhaltenden Radsport-Booms bereits selbst gespürt. "Also wenn jetzt was an meinem Rad kaputtgeht, komme ich schon ins Schlingern", sagte der 27-Jährige vom Team Israel Start-Up dem Kölner Express: "Ich hatte letztens einen kaputten Zahnkranz. Im Internet habe ich keine Ersatzteile bekommen. Da ist alles ausverkauft. Zum Glück hatte Andre Greipel noch einen Kranz, den er mir geben konnte."