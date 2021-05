Zuspruch für Olympia-Organisatoren durch WHO

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben trotz der angespannten Corona-Situation in Japan Zuspruch von der WHO erhalten.

Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben trotz der angespannten Corona-Situation in Japan Zuspruch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhalten. "Wir haben Vertrauen, dass das Internationale Olympische Komitee und die gesamte Stadt Tokio sowie die japanische Regierung die richtigen Entscheidungen treffen werden, wie man am besten mit den Risiken umgeht", sagte WHO-Notfalldirektor Michael Ryan auf einer Pressekonferenz am Freitag in Genf.