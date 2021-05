Keine weiteren Olympia-Tickets für deutsche Freistil-Ringerinnen

Die Hoffnungen der deutschen Freistil-Ringerinnen auf weitere Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) sind geplatzt. Bei der letzten Qualifikationsmöglichkeit für die Sommerspiele in Japan verpassten die Athletinnen des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) in Sofia die notwendigen Finalteilnahmen. Luisa Niemesch (Klasse bis 62 kg) scheiterte im Halbfinale an der Russin Ljubow Owtscharowa.