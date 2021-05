DFB ePokal: RB Leipzig verpasst doppeltes Viertelfinale

Im DFB ePokal haben es die eSportler von RB Leipzig verpasst, auch auf der Playstation 4 ins Viertelfinale einzuziehen. Die Sachsen unterlagen in der Fußball-Simulation FIFA 21 im Achtelfinale dem 1. FC Köln mit 1:7-Punkten. Auf der Xbox One waren die Leipziger am Donnerstag bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

Insgesamt 64 Teams von Bundesligisten und diversen Amateurmannschaften kämpfen seit Donnerstag auf der Playstation 4 sowie der Xbox One in K.o.-Duellen im Modus "best of three" um den Titel. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, das Finale findet am Sonntag (13.45 Uhr/ProSieben Maxx) statt. Am Samstag startet die Finalphase des Turniers.