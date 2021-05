Eintracht Frankfurt: Warum Raúl als Trainer keine Utopie ist

C. Michel

Wird bei Eintracht Frankfurt an der Seitenauslinie zukünftig spanisch gesprochen?

Wie Spox und Goal zuerst berichteten, gab es Kontakt zu Raúl Gónzalez Blanco ! Der frühere Weltklasseprofi trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid und hat noch Chancen auf den Aufstieg in die Segunda Division.

Ein Name wie Raúl ist keine Utopie bei der Eintracht

Zieht es Raúl, der die Bundesliga in seiner Zeit beim FC Schalke 04 lieben gelernt hat, zurück nach Deutschland? Wagt der 43-Jährige den Sprung zu einem Klub, der in der kommenden Saison möglicherweise Champions League spielt?

Die Verantwortlichen haben sich bei der Suche nach einem neuen Trainer in der Vergangenheit häufig kreativ gezeigt und sich von der eigenen Überzeugung lenken lassen.

Schon Hütter und Kovac waren Bundesliga-Neulinge

Im März 2016 steckte die Eintracht tief im Keller und so wurden die üblich verdächtigen Feuerwehrmänner gehandelt. Am Ende machte Niko Kovac das Rennen, führte das Team in seinen ersten Bundesligamonaten zum Klassenerhalt und 2018 zum Triumph im DFB-Pokal.