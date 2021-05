BBL: München unterliegt gegen formstarke Ulmer

Die Basketballer von Bayern München haben drei Tage nach ihrem unglücklichen Viertelfinal-Aus in der EuroLeague bei Armani Mailand auch in der Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri unterlag ratiopharm Ulm überraschend deutlich mit 64:98 (32:56). Die Ulmer zeigen sich dagegen kurz vor Ende der Hauptrunde weiter in ausgezeichneter Form. Für das Team war es bereits der achte Sieg in Folge.