Darmstadt schießt Hannover tiefer in die Krise

Hannover 96 befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin in der Abwärtsspirale. Im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Vereins, dass der Vertrag mit Trainer Kenan Kocak im Sommer aufgelöst wird, unterlagen die Niedersachsen Darmstadt 98 trotz Führung mit 1:2 (0:0).

Vor der Geisterkulisse in Hannover kamen die Darmstädter besser ins Spiel, schon in der zweiten Minute scheiterte Honsak am herauseilenden 96-Torwart Michael Esser. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, die verunsicherten Hannoveraner entwickelten kaum Gefahr im Offensivspiel.