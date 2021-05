Eishockey, DEL-Finals: Eisbären Berlin Meister nach Sieg gegen Grizzlys Wolfsburg

Die Eisbären Berlin setzen sich in der PENNY DEL nach einem Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg in Spiel 3 erneut die Eishockey-Krone auf. Das Spiel beginnt furios.

Dagegen nimmt das Warten für Sebastian Furchner kein Ende. Der Wolfsburger Kapitän verlor auch seine sechste Endspielserie. Mit 1073 DEL-Spielen hält der 39-Jährige einen Rekord, auf den er gerne verzichten würde: Er steht in der Liga schon am längsten auf dem Eis, ohne je einen Titel gewonnen zu haben.

DEL-Finals: Eisbären Berlin Meister

Es ging mit hohem Tempo und harten Zweikämpfen weiter. Wolfsburg investierte deutlich mehr in die Offensive als beim 1:4 am vergangenen Mittwoch in eigener Halle. ( SERVICE: Die DEL-Tabelle nach der Hauptrunde )

PLATZ 4: Hannover Scorpions - Thomas Sabo Ice Tigers (30.3.2010): Hannover gewann mit 3:2 in der dritten Verlängerung und ging im Vietelfinalduell mit Nürnberg in Führung. Das Spiel dauerte 108:09 Minuten © Getty Images

PLATZ 5: Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim (22.3. 2013): Spiel zwei der Viertelfinalserie ging in die dritte Verlängerung. In dieser erzielte Mannheim (weiß) das entscheidende Tor zum 3:2 nach105:54 Minuten © Getty Images

PLATZ 6: EHC Red Bull München - Augsburger Panther (7.4.2019): Bereits zum zweiten Mal in dieser Serie müssen beide Teams in die dritte Overteam. Nach der regulären Spielzeit stand es in einer ruppigen Partie 1:1. Nach 103:34 Minuten erlöste Brady Lamb die Augsburger Panther mit dem erlösenden 2:1 © Getty Images

PLATZ 7: Straubing Tigers - Eisbären Berlin (3.3. 2017): Die Eisbären Berlin (blau) gewannen das Spiel in der dritten Verlängerung nach 103:17 Minuten mit 3:2 und zogen dadurch in das Viertelfinale ein © Imago

PLATZ 8: EHC Red Bull München - Augsburger Panther (3.4. 2019): In einer hartumkämpften Partie hat München das glücklichere Ende auf seiner Seite und gewann nach 101:12 Minuten mit 2:1 in der dritten Verlängerung © Getty Images

PLATZ 10: Thomas Sabo Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven (8.3.2019): Nach 99:14 Minuten in der zweiten Verlängerung setzten sich die Pinguins in Spiel zwei der diesjährigen Pre-Playoffs durch, verloren dann aber Spiel drei und schieden aus © Imago

Aber schon im dritten Aufeinandertreffen wiederholten die beiden Teams diesen Krimi. In Match drei mussten wieder drei Overtimes herhalten, bevor sich die Augsburger in einem intensiven Spiel zum Sieger küren konnte © Getty Images

Der EHC Red Bull München (blau) und die Augsburger Panther lieferten sich zu Beginn ihrer diesjähriger Halbfinalserie einen epischen Krimi. Die Uhr schlug am Mittwochabend fast Mitternacht, als Mark Voakes nach 101:12 Minuten in der dritten Verlängerung zum Sieg für den Meister traf © Getty Images

Niederberger glänzt im Eisbären-Tor

Mehrmals musste Nationaltorwart Mathias Niederberger in höchster Not retten. Die Eisbären taten sich in der neutralen Zone gegen vier verteidigende Wolfsburger ähnlich schwer wie beim 2:3 nach Verlängerung im ersten Duell.

Das RheinEnergieStadion in Köln war Schauplatz für das letzte Eishockey-Großevent. Wo normalerweise der 1. FC Köln seine Heimspiele austrägt, trafen im Januar 2019 beim DEL Winter Game die beiden Eishockey-Traditionsklubs Kölner Haie und Düsseldorfer EG aufeinander © Getty Images

Köln erlebt bereits am 10. Januar schon einmal ein denkwürdiges Winter-Spiel, allerdings in der Fußball-Bundesliga. Damals trifft der FC auf Freiburg - und verliert nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 © Getty Images

Beim Winter Game der DEL in Sinsheim 2018 sorgen die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings für ein Eis-Spektakel. Die Mannheimer gewinnen am Ende in einem torreichen Spiel mit 7:3. SPORT1 zeigt eine Auswahl der größten Spektakel in Sportstadien und unter freiem Himmel in der Geschichte der Sportart © Imago

Nach dem Vorbild aus Übersee wird 2013 erstmals in der höchsten deutschen Eishockey-Liga eine Partie in einem Fußball-Stadion ausgetragen. Das DEL Winter Game steigt in Nürnberg zwischen den Ice Tigers und den Eisbären Berlin vor 50.000 Zuschauern © Getty Images

Anzeige

Zwei Jahre später findet die nächste Ausgabe in der Esprit Arena in Düsseldorf statt. Vor 51.125 Fans gastieren die Kölner Haie bei der Düsseldorfer EG © Getty Images

Bereits 2010 wird auf deutschem Boden ein Weltrekord geknackt. Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und den USA verfolgen 77.803 Menschen vor Ort in der VeltinsArena auf Schalke. Es ist bis dahin das meistbesuchte Eishockey-Spiel der Welt © Getty Images

Über 44 Jahre lang hat diesen Bestwert das Moskauer Luschniki-Stadion inne. Das 4:4 zwischen der UdSSR und Schweden bei der WM 1957 verfolgen 55.000 Personen aus nächster Nähe © Getty Images

2001 setzt das als "Cold War" bezeichnete Spiel zwischen der Michigan State University und der University of Michigan neue Maßstäbe. Die College-Teams locken 74.554 Zuschauer ins Spartan Stadium, wo normalerweilse die Footballer zuhause sind © Getty Images

Anzeige

Gut neun Jahre später messen sich die rivalisierenden Unis erneut. Beim "Big Chill in the Big House" im Michigan Stadium in Ann Harbor wird mit 104.173 Personen ein neuer Rekord für ein Freiluft-Eishockey-Spiel aufgestellt © Getty Images

Der bis dato höchste Zuschauerwert wird am Neujahrstag 2014 erreicht. Das NHL Winter Classic im Football-Stadion von Michigan zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs verfolgen 105.491 Zuschauer vor Ort © Getty Images

Das NHL Winter Classic hat sich als Zuschauermagnet etabliert. Bei der ersten Ausgabe am 1. Januar 2008 sehen bereits 71.217 Menschen zu, als die Pittsburgh Penguins die Buffalo Sabres im Ralph Wilson Stadium von Orchand Park mit 2:1 bezwingen © Getty Images

Das Winter Classic ist jedoch nicht das einzige regelmäßig ausgetragene Open-Air-Match der NHL. Auch die Stadium Series locken stets etwa 50.000 Menschen in die Arenen. Berühmter Austragungsort ist das Baseball-Stadion der Colorado Rockies in Denver © Getty Images

Anzeige

Der Zuschauerrekord der Stadium Series wurde 2015 aufgestellt. Das Spiel der San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings verfolgten 70.205 Fans im Levi's Stadium. Am Ende siegten die Kings 2:1 © Getty Images

2003 stehen sich der große Wayne Gretzky (l.) mit den Edmonton Oilers und Lucen Deblois (M.) von den Montreal Canadiens im Heritage Classic gegenüber. Bei dieser Serie treffen im Rahmen der NHL-Saison ausschließlich kanadische Teams aufeinander © Getty Images

Am 2. Januar 2017 spielen beim NHL Winter Classic die St. Louis Blues und Chicago Blackhawks gegeneinander. St. Louis fertigt die Blackhawks im Busch Stadium, wo normalerweise der Baseball durch die Luft fliegt, mit 4:1 ab. 46.556 begeisterte Zuchauer verfolgen das Spektakel © Getty Images

Im bislang letzten Winter Classic an Neujahr 2019 treffen die Boston Bruins und die Chicago Blackhawks aufeinander. Vor 76.126 Fans gewinnen die Bruins 4:2. Mit Dominik Kahun trägt sich auch ein Deutscher auf Seiten Chicagos in die Torschützenliste ein © Getty Images

Anzeige

Die Boston Bruins und die Chicago Blackhawks sind schon fast Stammgäste bei der Veranstaltung. Für die Bruins, die allerdings zum ersten Mal als Heimmannschaft antreten, ist es bereits der dritte Auftritt bei den Winter Classics. Chicago nimmt sogar schon zum vierten Mal daran teil © Getty Images

Auch im deutschsprachigen Raum wächst die Beliebtheit von Eishockey-Spektakeln unter freiem Himmel. Das EBEL Winter Classic 2015 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion erleben knapp 29.700 Zuschauer live vor Ort. Bereits fünf Jahre zuvor wird mit 30.500 Menschen der österreichische Rekord geknackt © Imago